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Brave1 шукає спеціалістів для розробки технологій ураження тилу РФ

Четвер, 21 листопада 2024, 16:21 - Артур Крижний

Український кластер оборонних технологій Brave1 продовжує реєстрацію на хакатон Happy New Fear.

Про це йдеться у релізі кластера.

Мета — знайти рішення, які забезпечать Силам безпеки та оборони України технологічну перевагу на полі бою та дозволять підвищити ефективність дій на стратегічній глибині.

Кластер шукає рішення за наступними напрямками:

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  • розвідка на стратегічній глибині
  • ураження на стратегічній глибині

Взяти участь в хакатоні можуть IT-спеціалісти, інженери, розробники, науковці та усі, хто має ідеї та бажання для створення технологічних рішень. 

Реєстрація учасників триватиме до 30 листопада включно. 

За підсумками хакатону буде визначено команди-переможці, які отримають підтримку для подальшого розвитку та впровадження власних рішень.

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Нагадаємо:

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень.

Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.

ОПК технології
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Економічна правда
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