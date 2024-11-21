Brave1 шукає спеціалістів для розробки технологій ураження тилу РФ
Український кластер оборонних технологій Brave1 продовжує реєстрацію на хакатон Happy New Fear.
Про це йдеться у релізі кластера.
Мета — знайти рішення, які забезпечать Силам безпеки та оборони України технологічну перевагу на полі бою та дозволять підвищити ефективність дій на стратегічній глибині.
Кластер шукає рішення за наступними напрямками:
- розвідка на стратегічній глибині
- ураження на стратегічній глибині
Взяти участь в хакатоні можуть IT-спеціалісти, інженери, розробники, науковці та усі, хто має ідеї та бажання для створення технологічних рішень.
Реєстрація учасників триватиме до 30 листопада включно.
За підсумками хакатону буде визначено команди-переможці, які отримають підтримку для подальшого розвитку та впровадження власних рішень.
Нагадаємо:
Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень.
Кластеру військових технологій Brave1 вдалось залучити понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, збільшивши цей показник на 20 млн дол відносно 2023 року.