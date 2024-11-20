Державну частку в НПЗ Коломойського повторно виставили на продаж: ціну вдвічі знизили

"Prozorro.Продажі"

Фонд державного майна України вдруге виставив на приватизацію державний пакет акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" у розмірі 26%. Аукціон, оголошений на 20 листопада, не відбувся через відсутність учасників.

Відповідне оголошення оприлюднено на платформі "Prozorro.Продажі", повідомляє Укрінформ.

Так, на 28 листопада оголошено проведення аукціону з продажу 3 411 462 акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", що становить 26% статутного капіталу товариства, які належать Фонду державного майна України. Стартова ціна – 220,224 млн грн.

Попередній аукціон, проведення якого було заплановано на 20 листопада, не відбувся через відсутність учасників. На ці торги державний пакет акцій публічного акціонерного товариства був виставлений за 440,449 млн грн.

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"Нафтохімік Прикарпаття" забезпечує понад 500 робочих місць та має потужності з виробництва нафтопродуктів. Підприємство розташоване у Надвірній Івано-Франківської області.

Нагадаємо:

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що працювало з українською сировиною. Його потужності не використовуються для перероблення нафти з 2012 року, підприємство заробляє на зберіганні нафти та нафтопродуктів. Розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області. Підприємство забезпечує понад 500 робочих місць.

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У 2021 році до повномасштабної війни його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, у 2024 році цей показник скоротився до 8,5 млн грн.

Акціонерами Нафтохіміка Прикарпаття, крім ФДМ, є Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%), пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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