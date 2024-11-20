Естонська державна авіакомпанія подасть заяву про банкрутство

Естонська державна авіакомпанія Nordica припинить діяльність і подасть заяву про банкрутство після невдалої спроби приватизації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Nordic Aviation Group ухвалила рішення про ліквідацію Nordic Aviation Group AS та Regional Jet OÜ (Xfly) після того, як 18 листопада провалилися переговори з інвестором Ларсом Туесеном, йдеться у пресрелізі.

ЗАзначається, що Туесен – власник данської авіакомпанії Jettime і 2%-й акціонер латвійської airBaltic.

Реклама:

"На жаль, потенційний інвестор у понеділок заявив, що не має наміру продовжувати приватизацію через надмірні ризики", – пояснила голова наглядової ради Nordic Aviation Group Кадрі Ланд.

Ремко Альтхейс, генеральний директор Nordic Aviation Group, заявив, що рада директорів подасть повідомлення про банкрутство якнайшвидше.

Компанія вже повідомила своїх працівників та ділових партнерів, включно з лізингодавцями повітряних суден, про намір оголосити щодо банкрутства.

Реклама: