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У "Резерв+" був технічний збій

Субота, 2 листопада 2024, 10:00

У додатку "Резерв+" ввечері 1 листопада стався збій, користувачам можуть прийти тестові сповіщення онлайн відстрочок.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID".

Деталі: Протягом найближчих годин у Міноборони обіцяють відновити доступ до авторизації.

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Українська правда

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Економічна правда
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