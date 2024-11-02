У "Резерв+" був технічний збій
Субота, 2 листопада 2024, 10:00
У додатку "Резерв+" ввечері 1 листопада стався збій, користувачам можуть прийти тестові сповіщення онлайн відстрочок.
Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко
Пряма мова: "Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID".
Деталі: Протягом найближчих годин у Міноборони обіцяють відновити доступ до авторизації.
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