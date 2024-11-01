В "Укрзалізниці" призначили нового керівника Пасажирської компанії

Новим керівником Пасажирської компанії "Укрзалізниці" призначено Олега Головащенка.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, який донедавна очолював пасажирський напрямок роботи компанії.

Раніше Головащенко очолював "Київський електровагоноремонтний завод".

"Я зустрічав його там у нічні зміни разом із робочими бригадами, зустрічав на розборах, коли він не соромився брати відповідальність за помилки, не "грав у волейбол", затягуючи та перекидаючі задачі кудись, а просто брався швидко виправляти.

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Зустрічав у перші дні березня 2022 року, коли виготовляли в найкоротші терміни вагони для медичної евакуації поранених, зустрічаю часто вже зараз, у 2024 році, вже в цілих медичних поїздах", – розповів Перцовський.

Він зазначив, що пріоритети Головащенка на новій посаді включають забезпечення якісного рухомого складу, виготовлення нових вагонів та ремонт старих.

Нагадаємо:

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У жовтні 2024 року Кабінет міністрів за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Він замінив на посаді Євгена Лященка.

Лященко очолив УЗ у березні 2023 року строком на два роки, до березня 2025 року. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, який став міністром Міністерства стратегічних галузей промисловості, а нині є членом наглядової ради УЗ.

Кадрові перестановки в УЗ співпали з призначенням нового віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, до відомства якого наразі входить і вертикаль інфраструктури, а також поверненням в УЗ Камишіна у ролі члена наглядової ради.

До призначення головою УЗ Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом. Після звільнення він повернеться на цю посаду до кінця терміну контракту, тобто ще на пів року залишиться членом правління.