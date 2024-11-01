Виробництво в США впало до мінімуму за понад рік у жовтні

У жовтні виробнича активність у США впала до 15-місячного мінімуму, а заводи зіткнулися з підвищенням цін на виробничі ресурси.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс ділової активності у переробній промисловості (PMI) минулого місяця впав до 46,5, найнижчого рівня з липня 2023 року, з 47,2 у вересні.

Зазначається, що значення індексу PMI нижче 50 вказує на скорочення у виробничому секторі, на який припадає 10,3% економіки.

Реклама:

Жовтень став сьомим місяцем поспіль, коли індекс PMI залишався нижчим за порогове значення 50, але вищим за рівень 42,5, який, з часом зазвичай вказує на зростання економіки в цілому. Однак дослідження перебільшило слабкість у переробній промисловості. У третьому кварталі витрати на товари зросли найшвидшими темпами за 1-1,5 роки.

Витрати на товари зросли, попри вищу вартість запозичень, і можуть зрости ще більше тепер, коли Федеральна резервна система почала знижувати процентні ставки.

Зайнятість у промисловості дещо покращилась, хоча й залишилась на низькому рівні. Індекс зайнятості у переробній промисловості зріс до 44,4 з 43,9 у вересні.

Реклама:

Нагадаємо:

У третьому кварталі 2024 року ВВП США зріс на 2,8% у річному вираженні в порівнянні з 3% за попередній квартал.