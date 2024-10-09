Підприємці отримали 224 мільйони за працевлаштування переселенців у 2024 році

224 млн грн виплатила держава роботодавцям у рамках компенсаційної програми за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Понад 8 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 11 300 українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Понад чотири сотні з працевлаштованих – люди з інвалідністю", — наголосила Юлія Свириденко.

Як розповіли в міністерстві економіки, розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, складає 8 тисяч гривень.

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У пресслужбі також нагадали, щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

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Українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років.

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