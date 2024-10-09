Honda відкликає близько 1,7 млн автомобілів через проблеми з кермовим управлінням

Автомобільна компанія Honda відкликає близько 1,7 млн американських автомобілів через проблеми із системою кермування на деяких моделях, які можуть збільшити ризик аварії.

Про це повідомляє Reuters.

Під відкликання підпадають деякі з відомих автомобілів японського автовиробника, такі як Civic Type R, Acura Integra і CR-V 2022-2025 років.

Зазначається, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений неправильно, що може спричинити надмірне внутрішнє тертя і призвести до труднощів із керуванням.

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