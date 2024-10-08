Рада розширила повноваження Нацбанку для боротьби з "дропами"

Верховна Рада 8 жовтня усхвалила законопроєкт #11043 щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железня.

"Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами", – пояснив депутат.

"Дропи" - люди, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу. Реклама:

Він також зазначив, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Водночас, основними нововведеннями проєкту є:

Дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг;

Право НБУ встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;

Запровадження дистанційних інспекційних перевірок;

Збільшення розміру штрафів, які застосовує Національний банк України, за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Нагадаємо:

Реклама:

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку". Таке обмеження діятиме пів року лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Однак такий ліміт не застосовуватиметься для людей, чий щомісячний офіційний дохід перевищує встановлене обмеження.

Також під обмеження не підпадають волонтери, які відповідають певним критеріям:

фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;

фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;

фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;

інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Також не обмежуються операції за реквізитами IBAN. У НБУ пояснювали, що обмеження має запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях.