Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску "Медика - Шегині"

Польські фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомила Держмитслужба з посиланням на дані польської сторони.

Як йдеться в повідомленні, акція може тривати з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", - повідомили митники.

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Нагадаємо:

Польща фіксує значне зростання експорту польських продуктів на ринки третіх країн, звертаючи увагу на різке зростання експорту до України за останні два роки.