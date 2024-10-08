Всі розділи
Укр / Рус

Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску "Медика - Шегині"

Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:06

Польські фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". 

Про це повідомила Держмитслужба з посиланням на дані польської сторони.

Як йдеться в повідомленні, акція може тривати з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

"Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", - повідомили митники.

Реклама:

Нагадаємо:

Польща фіксує значне зростання експорту польських продуктів на ринки третіх країн, звертаючи увагу на різке зростання експорту до України за останні два роки.

Польща митниця
Реклама:
Матеріали за темою
Польща зафіксувала різке збільшення експорту товарів до України 3 жовтня 2024, 10:04
Пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припинить роботу 30 вересня 2024, 09:00
Постачання російського автогазу у Польщу зменшуються і можуть припинитися у жовтні 20 вересня 2024, 20:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті