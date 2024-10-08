Сталі рішення для бізнесу: UKRSIBBANK проведе вдруге SUSTAINABLE Business Forum

UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведе вже другий за рахунком SUSTAINABLE Business Forum. Ця подія стане важливою платформою для змістовних дискусій та обміну ідеями, що стосуються впливу бізнесу на суспільство, екологію і управління.

SUSTAINABLE Business Forum об’єднає представників різних банків України, бізнесу, державних структур та громадськості. Учасники зможуть обговорити шляхи впровадження принципів сталої економіки та ESG-критеріїв у бізнес-практики.

Мета події – в обговоренні викликів та пропозицій конкретних кроків для їх вирішення. Водночас, на форумі учасники зможуть поділитися досвідом, знайти нові підходи та надихнути один одного на впровадження змін, які допоможуть у відновленні та відбудові країни.

Програма форуму охоплює три ключові блоки: Environment (Довкілля), Social (Соціальна відповідальність) та Governance (Управління).

На форумі планується обговорення найактуальніших питань, зокрема:

- енергоефективність: виклики та кроки для досягнення цілей в Україні;



- реальні дії для змін у суспільстві заради захисників та захисниць, ветеранів та ветеранок;



- розвиток жіночого підприємництва та шляхів впровадження принципів сталої економіки;



- впровадження ESG у бізнес-практики та корпоративне управління;



- приклади впровадження сталого розвитку всередині компаній і стартапи, що пропонують сталі рішення для підприємців.

"У нинішній складний час, коли наша країна стикається з численними викликами, ми бачимо, як єднається бізнес-спільнота. Ми прагнемо, аби SUSTAINABLE Business Forum став платформою для конструктивного діалогу, де представники різних секторів економіки можуть обмінюватися досвідом, ідеями та найкращими практиками, які допоможуть вирішити актуальні питання. Ми віримо, що саме співпраця між банками, бізнесом, державними структурами та громадськістю може стати ключем до впровадження принципів сталого розвитку та ESG-критеріїв у бізнес-практику. Ми прагнемо залучити учасників до формування спільного бачення сталого майбутнього, відбудови України та спільними зусиллями розробляти рішення, які приведуть до позитивних змін у нашій країні", – зазначає Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Подія є безкоштовною, але реєстрація є обов’язковою за посиланням.

Торік UKRSIBBANK BNP Paribas Group провів перший SUSTAINABLE Business Forum, на якому понад 20 експертів із бізнесу, громадських організацій і діячів обговорювали можливості сталого відновлення та розвитку економіки України.

Основну увагу приділили ESG-трансформації бізнесу, екологічним і соціальним ініціативам, а також технологіям, що допомагають вирішувати бізнес-завдання та захищати довкілля. На панельних дискусіях спікери обговорювали, чому бізнесу важливо орієнтуватися на сталий розвиток, ділилися досвідом і дискутували про співпрацю між великими корпораціями та стартапами.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один із найбільших банків України та входить до міжнародної Групи BNP Paribas. 60% акцій належить міжнародній BNP Paribas Group – лідеру зі сталого фінансування у Європі, 40% акцій – ЄБРР.

Банк активно інтегрує принципи сталого розвитку в усі бізнес-процеси, орієнтуючись на екологічні, соціальні та управлінські (ESG) практики, що відповідають міжнародним стандартам.

Ці ініціативи відображають програму досягнення UKRSIBBANK довготривалого економічного, соціального та екологічного балансу, створюючи вагомий внесок у реалізацію 17 Цілей Сталого Розвитку ООН та підтримуючи 10 принципів Глобального договору.