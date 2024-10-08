США схвалили продаж Італії літаків із системами РЕБ за 680 мільйони доларів
Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Італії літаків EA-37B, оснащених системами радіоелектронної боротьби.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, інформує "Європейська правда".
Італія зробила запит на закупівлю літаків із системами РЕБ EA-37B, а також супутнього обладнання.
Додатково програма включає підтримку, навчання, запасні частини, технічне обслуговування та документацію.
Кількість кожного компонента не розголошується. Орієнтовна загальна вартість складає 680 мільйонів доларів.
"Пропонований продаж підвищить здатність Італії протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки підвищенню оперативної сумісності з ВПС США та порушенню зв'язку командування й управління противника, коли Італія бере участь в операціях за кордоном", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляли, що США схвалили продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel.
А наприкінці серпня США схвалили продаж Нідерландам пускових установок Patriot.