Як не втратити тисячі через кредит: помилки, яких можна уникнути

Петро Петренко взяв кредит і, як він думав, нічого страшного не станеться, якщо… ну, трошки затягнути з виплатами. Тим паче, кредит він брав онлайн. Мовляв, можна й не платити кредит — мине час, і все якось вирішиться.

Телефон Петра дзвонив усе частіше. Але він просто блокував усі ті номери, бо навіщо витрачати свій час на негатив, — так він думав. Аж поки одного вечора не знайшов у поштовій скриньці виклик до суду.

Як виявилося компанія подала позов. На той момент борг Петренка виріс удвічі, ще й судові витрати додалися. Що робити, щоб не бути, як Петро, розберемося в цій статті.

Борги — не кінець світу

Затримки у виплатах трапляються у багатьох людей. Це нормальна ситуація, кредитні компанії це розуміють. Тому вони готові йти назустріч клієнтам, які звертаються з проханням про допомогу. Наприклад, компанія "1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів" (працює під брендами MyCredit та ClickCredit) пропонує кілька варіантів вирішення проблеми:

Реструктуризація боргу . Ви можете змінити умови кредиту та сплатити борг у менших частинах. Пролонгація кредиту . Якщо ви не встигаєте вчасно повернути кредит, компанія може подовжити термін, не нараховуючи при цьому штрафних санкцій. Знижка на погашення . Компанія може погодитися на часткове списання відсотків, щоб ви швидше розрахувалися з боргом.

Ці варіанти — законні та безпечні. Вони вигідні в першу чергу для клієнта, адже дозволяють зберегти кругленьку суму грошей. Компанія ж заощаджує час і залишається в добрих стосунках із клієнтом.

Чим раніше ви дієте, тим дешевше обійдеться

Так завжди буває: що довше тягнете, то складнішими стають наслідки. Якщо компанія вважає, що ви вирішили не платити кредит, вона подає на вас до суду. Ситуація виходить з-під контролю. Сума боргу збільшується, додаються судові збори, виконавчі провадження і навіть ризик арешту майна…

У випадку Петра Петренка, борг зріс із 11 340 грн до 17 904 грн через несплачені відсотки. А коли справа дійшла до суду, додалися ще й судові витрати — 9 784 грн. У суді йому пояснили, що юридична сила кредитного договору, укладеного онлайн, така ж, як і сила звичайного паперового договору. Тож, у підсумку Петро був змушений сплатити понад 27 000 грн. Тоді як домовившись із компанією на ранньому етапі, він міг би сплатити лише частину цієї суми та уникнути суду.

Наслідки судового рішення

Якщо ви не домовитеся з кредитором, наслідки можуть бути серйозними:

Ваш борг значно зросте через судові витрати.

У разі примусового стягнення заборгованості можуть бути заблоковані банківські рахунки або арештоване майно, а. частина вашої зарплати може автоматично списуватися на погашення боргу.

Ваша кредитна історія буде зіпсована, що ускладнить отримання позик у майбутньому.

Як уникнути проблем?

Не ігноруйте компанію . Поговоріть із кредитором про можливі варіанти врегулювання боргу. Дійте швидко . Чим раніше ви звернетеся, тим більше шансів на мирне вирішення ситуації. Остерігайтеся шахраїв . Не довіряйте тим, хто пропонує "швидке вирішення" за гроші — це лише погіршить ситуацію.

У результаті, домовлятися завжди вигідніше, ніж судитися. Це збереже ваші гроші, репутацію та здоров'я.