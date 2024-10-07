Україна та Словаччина розвиватимуть співпрацю в аграрній сфері

Очільники аграрних відомств підписали Меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, документом передбачається співпраця на рівні асоціацій і фермерів та посилення між ними прямих горизонтальних зв’язків.

"Українські та словацькі фермери мають розуміти один одного. Це запорука довгої та взаємовигідної співпраці. Нам важливий досвід наших партнерів. Наші фермери в надскладних умовах продовжують сіяти і збирати врожай, а Україна - забезпечувати продовольчу безпеку світу", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

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Крім того, аграрні міністерства України та Словаччини спільно працюватимуть у сферах розведення тварин, селекції рослин та розвитку експорту між країнами, а також приділятимуть увагу науковим дослідженням у сільському господарстві.

Очільник українського міністерства запросив словацького колегу Ріхарда Такача долучитися до підтримки українських сільгоспвиробників у прифронтових регіонах. При цьому йдеться не лише про гранти, а й про відкриття спільних українсько-словацьких підприємств з глибинного перероблення.

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