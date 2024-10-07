Росія вдарила по цивільному судну з українською кукурудзою в Одеській області

АМПУ

У ніч з 5 на 6 жовтня російські війська атакували балістикою цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс у порту "Південний" (Одеська область).

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що балістична ракета влучила в трюм судна, завантажений 6 тисячами тонн української кукурудзи, що мала відправитися до Італії.

"На щастя, 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Попри заяви Росії про нібито військовий вантаж, на борту перебувала лише кукурудза, пише АМПУ.