Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України
Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова, якого цитує NOS, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах.
Міністр нагадав, що Нідерланди відіграли "передову роль" у постачанні Україні літаків F-16 та систем Patriot.
"Зараз ми продовжуємо це з сучасними безпілотниками", – сказав Брекельманс.
Він розповів, що ці безпілотники можна буде використовувати для різних цілей: розвідки, оборони та атак.
"Особливо в повітрі, але також на суші і на морі", – зазначив очільник Міноборони Нідерландів.
Він додав, що наразі беспілотники мають великий попит, оскільки є важливими для протиповітряної оборони України, а також становлять цінність у наступальному плані.
Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва, наголосив Брекельманс.
Також Брекельманс офіційно підтвердив надходження в Україну перших нідерландських F-16.
Нещодавно міністр заявляв, що Нідерланди мають багато технологій і знань у сфері безпілотників, якими можуть поділитися з Україною.