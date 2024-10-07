Астарта завершила реалізацію пілотного проєкту "Сталі закупівлі"

Астарта, за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, фінансування Глобального екологічного фонду і консультаційного супроводу міжнародної консалтингової компанії KPMG-Україна, завершила реалізацію пілотного проєкту "Сталі закупівлі".

"Нашій команді вдалося виконати усі поставлені цілі в рамках цього пілотного проєкту. Ми переглянули та плануємо оновити систему управління закупівлями агропромхолдингу відповідно до критеріїв сталості. Зокрема і розробили деталізований план впровадження вимог "Сталих закупівель" відповідно до рекомендацій ISO 20400 "Сталі закупівлі", визначили ключових постачальників, розробили для них критерії сталості для проведення кваліфікаційної оцінки. Важливим етапом проєкту була оцінка ризиків постачальників відповідно до ESG критеріїв. Це дало змогу оцінити рівень готовності ринку до вимог сталості та ризики у ланцюзі поставок компанії", — зазначила Юлія Берещенко, директор зі сталого розвитку бізнесу та зв’язків з інвесторами Астарти.

Враховуючи результати оцінки ризиків та кваліфікації, команда компанії продовжуватиме активне залучення постачальників у впровадження ними вимог сталого розвитку.

Також триває робота над розробкою "Кодексу постачальника" та впровадженням змін у корпоративні стандарти відповідно до наданих рекомендацій. У подальшому планується розробка цілей для кожної категорій постачальників та їх кваліфікаційна оцінка на постійній основі.

Всі ці заходи допоможуть компанії зменшити ризики та викиди парникових газів (Scope 3) у ланцюзі створення вартості у відповідності до європейських стандартів.