У Казахстані триває референдум щодо будівництва першої атомної станції

У Казахстані триває референдум щодо будівництва першої в країні Атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

У неділю в Казахстані розпочалося голосування на референдумі щодо того, чи будувати першу атомну електростанцію - ідея, яку просуває уряд президента Касим-Жомарта Токаєва. Країна прагне позбутись вугільної генерації.

Уряд ще не назвав компанію, що буде будувати АЕС, але серед короткого списку згадували, зокрема, російську "Росатом", однак в уряді Казахстану зазначили, що головного підрядника будівництва обиратимуть після референдуму.

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План зіткнувся з громадською критикою через занепокоєння щодо будь-яких пов'язаних з цим небезпек, радянської спадщини ядерних випробувань і побоювання, що Росія буде залучена до проекту.

У селі Улькен на березі озера Балкаш, яке уряд визначив як місце для будівництва електростанції, деякі місцеві жителі сподіваються, що проєкт принесе робочі місця, в той час як інші висловлюють занепокоєння з приводу впливу на якість води в озері.

На 16:00 за київським часом участь у референдумі взяли понад 60% виборців країни.

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