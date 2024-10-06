Уряд лейбористів проводить перший інвестиційний саміт: Wayve та Google візьмуть участь

У першому міжнародному інвестиційному саміті нового британського уряду візьмуть участь керівники компаній, включаючи Google, Wayve і Brookfield Asset Management.

Про це уряд на чолі з Кіром Стармером повідомив у суботу, передає Reuters.

Саміт, який відбудеться 14 жовтня, спрямований на збільшення прямих іноземних інвестицій з метою сприяння економічному зростанню.

Минулого місяця Ілон Маск, генеральний директор Tesla і власник компанії X, розкритикував Британію після повідомлень про те, що його не запросили на саміт.

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Уряд заявив, що серед доповідачів будуть Рут Порат, президент і головний інвестиційний директор Alphabet і Google; Алекс Кендалл, генеральний директор Wayve; і Брюс Флат, генеральний директор Brookfield Asset Management .

У заяві також зазначається, що в п'ятницю Стармер скликає в Шотландії першу Раду націй і регіонів, в якій візьмуть участь лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, а також регіональні мери з усієї Англії, щоб обговорити питання інвестицій і зростання напередодні саміту.