Італія звинувачує 7 осіб, 2 фірми через браковані деталі для літаків Boeing

Італійська прокуратура в суботу звинуватила сім осіб і двох субпідрядників у шахрайстві і порушення правил безпеки польотів, після розслідування ймовірного браку деталей, вироблених італійською компанією для Boeing.

Про це повідомляє Reuters.

Прокуратура розпочала розслідування наприкінці 2021 року після того, як Boeing заявив, що деякі деталі для його літака 787 Dreamliner, поставлені компанією, що працює на італійську аерокосмічну групу Leonardo були виготовлені неналежним чином.

Слідчі встановили, що два італійські субпідрядники використовували дешевші і невідповідні форми титану і алюмінію для виготовлення певних деталей, заощадивши значні суми грошей на витратах на сировину.

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"Це призвело до реалізації деталей літаків зі значно нижчими характеристиками статичної міцності та стійкості до навантажень, що негативно вплинуло на безпеку польотів", - заявили в прокуратурі південного міста Бріндізі.

Аерокосмічні експерти, які співпрацюють з прокуратурою, сертифікували щонайменше 4 829 невідповідних компонентів з титану і 1 158 - з алюмінію.