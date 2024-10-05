Судно з вибуховим вантажем з Росії, яке не хочуть пускати у порти, прийшло в Ла-Манш

Мальтійське вантажне судно з вибухонебезпечним вантажем з Росії, що вже тривалий час поневіряється через відмову європейських портів впускати його з міркувань безпеки, прийшло у Ла-Манш.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Судно з мальтійською реєстрацією MV Ruby, навантажене 20 тисячами тонн аміачної селітри, прямує через Ла-Манш біля берегів Британії, а його перебування там турбує одразу декілька країн.

Поневіряння 183-метрового судна почалися після того, як воно з російською селітрою вийшло з порту Кандалакша на Білому морі 22 серпня, потрапило у сильну бурю та отримало значні ушкодження. Після того корабель вимушено зупинився у норвезькому порту, звідки йому 4 вересня наказали піти. Після того команда просила пришвартувалися у Литві для ремонту, але їм не дали дозволу.

Реклама:

Порти бояться приймати корабель через його технічні проблеми у поєднанні з небезпекою вантажу.

Нагадаємо, саме вантаж аміачної селітри спричинив гігантський вибух у порту Бейрута у серпні 2020 року, що завдав велетенської шкоди по всьому місту. Вантаж на MV Ruby приблизно у 7 разів більший за той, що вибухнув у ліванській столиці.

Фахівці порівнюють корабель з "плавучою вибухівкою", що становить загрозу для морської безпеки та населення. Водночас деякі вважають, що небезпеку від корабля перебільшують.

Реклама:

У морській префектурі Франції, відповідальній за ситуацію в Ла-Манші, прокоментували, що моніторять пересування судна і добре обізнані про все, що відбувається.

"Ми маємо прямі контакти з британською стороною і власником судна, що дозволить нам втрутитися надзвичайно швидко, якщо буде потреба", – зазначив речник Етьєн Багіо. Він додав, що зупинки судна у французьких портах не планується.

При цьому на Мальті, куди і прямує корабель, вже попередили, що йому не дадуть пришвартуватися з таким вантажем.

Раніше MV Ruby деякий час очікувало дозволу на проходження водами Данії, для чого вимагалася присутність місцевого лоцмана.

Європейська правда