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У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури

Субота, 5 жовтня 2024, 10:00

Пізно увечері росіяни атакували Миколаїв крилатими ракетами, є влучання.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: Уточнюється, що близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.

Росія била крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.

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Раніше, о 14:15, ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади неподалік Миколаєва, без постраждалих.

Українська правда

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Економічна правда
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