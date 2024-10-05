У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури

Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики Колишній голова "Укренерго" про причини свого звільнення, людину, яка тепер одноосібно відповідає за енергетику країни, побудову захисту енергетичних об'єктів та сценарії відключення світла взимку.

Голова НБУ Андрій Пишний: Емісія гривні – це квиток в один кінець Чому девальвує гривня, хто покриватиме дефіцит бюджету, як відновлюватиметься кредитування та коли запрацюють обмеження на розрахунки фізичних осіб?