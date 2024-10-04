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Зайнятість у США зросла максимально з березня, перевершивши очікування

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:59 - Олексій Артемчук

Економіка США у вересні створила 254 000 робочих місць, що перевишило очікування.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі збільшилася на 254 тисяч робочих місць минулого місяця після зростання на 159 000 у серпні. 

Це найвищий рівень із березня, коли кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі зросла на 310 000, і третій за величиною показник за рік – у січні зростання становило 256 000. 

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Кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%, що ще більше зменшило необхідність для Федеральної резервної системи підтримувати значне зниження процентних ставок на двох засіданнях, що залишилися в цьому році. 

Звіт свідчить про те, що ФРС готується до так званої мʼякої посадки економіки, яка пережила найгірший період високої інфляції за останнє покоління.

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США безробіття економіка
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Економічна правда
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