Німеччина, Франція та Італія закликають ЄС послабити банківське регулювання

Франція, Німеччина та Італія закликають ЄС зосередитися на конкурентоспроможності та послабити банківське регулювання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина, Франція та Італія закликали Європейський Союз проявити стриманість у встановленні фінансових правил і замість цього зосередитися на підвищенні конкурентоспроможності свого банківського сектору, що є останньою ознакою глобального політичного зсуву в бік пріоритету економічного зростання над регулюванням.

Три найбільші економіки ЄС хочуть, щоб блок пом'якшив деякі правила, які вже діють, щоб банки мали рівні умови гри з іншими великими юрисдикціями. Вони також закликали наступну Європейську комісію утриматися від запуску нових масштабних ініціатив у фінансовій сфері в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

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У той час, як політики стимулюють зростання, ключові світові регулятори стверджують, що політичний відхід від регулювання на користь зростання є небезпечним, оскільки для уникнення повторення фінансової кризи необхідні жорсткіші режими. Нові ризики, такі як заворушення на Близькому Сході та потенційний вибух тіньового банківського сектору, також потребують пом'якшення, зазначають вони, просячи не називати їхніх імен, оскільки дискусії є приватними.

У листі три країни вказують на шість сфер, на які слід звернути увагу в наступному циклі роботи комісії, який розпочнеться в листопаді. Серед них - доопрацювання запропонованих реформ капіталу, що впливають на торгові книги банків, щоб кредитори ЄС не опинилися в невигідному становищі, якщо США вирішать "суттєво відхилитися" від глобальної угоди.

Група також хоче, щоб ЄС наполегливіше працював над впорядкуванням регулювання, з кінцевою метою полегшити адміністративний тягар для банківської галузі та додати гнучкості нашій нормотворчій діяльності.

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Вони також пишуть, що коефіцієнт зелених активів, який використовується для оцінки того, наскільки стійкими є банківські портфелі, також повинен бути переглянутий. Вони додали, що Комісія повинна застосовувати більш послідовний і реалістичний підхід до кліматичних ризиків і ризиків перехідного періоду.