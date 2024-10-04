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У суботу відключень світла не прогнозується

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 17:00 - Олексій Артемчук

У суботу, 5 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години –  з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.

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електроенергія
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Економічна правда
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