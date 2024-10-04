У суботу відключень світла не прогнозується
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 17:00 -
У суботу, 5 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.
Нагадаємо:
Реклама:
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.
Реклама:
Реклама: