У суботу відключень світла не прогнозується

У суботу, 5 жовтня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Щоб не допустити перевантаження мережу у Сумській і Полтавській областях діють аварійні відключення світла.

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