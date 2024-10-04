Українцям змінили умови за програмою єОселя: кого це стосується

Українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше за єОселею там можна було придбати житло, яке не старше 3 років, що значно обмежувало варіанти для вимушених переселенців.

Вона повідомила, що уряд вніс зміни до умов доступного іпотечного кредитування громадян України єОселя.

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Тепер для внутрішньо - переміщених осіб (ВПО) та для членів сім’ї ВПО першого ступеня споріднення передбачили можливість придбання житла віком до десяти років, якщо таке житло розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше у цих регіонах можна було купити житло, вік якого не старше ніж три роки.

За словами Шуляк, у рішенні Кабміну йдеться про те, що предметом іпотеки не можуть бути будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській області. Раніше це були будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за три роки.

Шуляк також підкреслила, що Кабмін залишив без змін норму, яка стосується віку житла у Києві. Як і раніше, за програмою єОселя у столиці не можна купувати житло, яке було введено в експлуатацію раніше ніж три роки назад. Цей момент, зазначила вона, потрібно ще доопрацювати.

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Нагадаємо, 20 червня 2024 року у парламенті 282 голосами підтримали у другому читанні і в цілому законопроєкт №4254, який передбачає проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-яких управлінських рішень. Повноцінно цей інструмент, який є одним із структурних маяків Ukraine Facility, запрацює в Україні після завершення повномасштабної війни.

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