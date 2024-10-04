Регіональні ради підприємців не всюди працюють: їх вирішили перезапустити
Кабінет міністрів України підтримав нову редакцію положення про консультативно-дорадчі органи, які у взаємодії з владою мають захищати інтереси бізнесу на місцевому рівні.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"На жаль, ми чуємо від підприємців, що регіональні ради не всюди працюють ефективно, а в деяких регіонах взагалі не працюють. Причини різні, і одна з головних — недосконалість нормативно-правового поля, яке регулює роботу рад.
Рішення уряду значно посилює роль інститутів громадянського суспільства в формуванні регіональних рад. Це зробить ради більш ефективними в питаннях захисту інтересів бізнесу", — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Основні зміни:
- Членство в раді стає виборним. Персональний склад ради обирається кожні чотири роки на установчих зборах. Це має забезпечити незалежність рад від органів влади та дозволити їм самостійно формувати порядок денний.
- Установчі збори організовуються за участі громадських організацій. Ініціативна група з організації формується з представників громадських інститутів та влади на паритетних засадах.
- У період воєнного стану установчі збори та засідання ради можуть проводитися в режимі відеоконференцій.
"Положення чітко визначає процедуру виборів складу рад, вимоги до кандидатів, умови, за яких припиняється членство в раді", - розповіли в міністерстві.