Федоров прогнозує "прорив" у локалізації українських технологій через високу дохідність
В Україні створили найвищий показник маржинальності технологічних компаній, що допоможе зробити "прорив" у локалізації вітчизняних продуктів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes Ukraine.
"Ми створили в Україні маржинальність у 25%. Це найвищий показник у світі, і він дозволяє українським компаніям заробляти більше та реінвестувати в розвиток", – повідомив міністр.
Він пояснив, що висока маржинальність дозволить зробити прорив у локалізації вітчизняних продуктів.
При цьому, середня маржинальність компаній, які займаються технологіями в країнах НАТО, становить близько 17%. У країнах Європейського Союзу – 15%, зазначив Федоров.
За його словами, в Україні вдалося усунути багато непотрібних регуляцій, і сьогодні, ймовірно, в країні "найкраще регуляторне середовище для запуску стартапів у сфері технологій оборони".