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Федоров прогнозує "прорив" у локалізації українських технологій через високу дохідність

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 12:59 - Артур Крижний

В Україні створили найвищий показник маржинальності технологічних компаній, що допоможе зробити "прорив"  у локалізації вітчизняних продуктів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes Ukraine.

"Ми створили в Україні маржинальність у 25%. Це найвищий показник у світі, і він дозволяє українським компаніям заробляти більше та реінвестувати в розвиток", – повідомив міністр.

Він пояснив, що висока маржинальність дозволить зробити прорив у локалізації вітчизняних продуктів.

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При цьому, середня маржинальність компаній, які займаються технологіями в країнах НАТО, становить близько 17%. У країнах Європейського Союзу – 15%, зазначив Федоров.

За його словами, в Україні вдалося усунути багато непотрібних регуляцій, і сьогодні, ймовірно, в країні "найкраще регуляторне середовище для запуску стартапів у сфері технологій оборони". 

технології
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Економічна правда
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