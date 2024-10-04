Федоров прогнозує "прорив" у локалізації українських технологій через високу дохідність

В Україні створили найвищий показник маржинальності технологічних компаній, що допоможе зробити "прорив" у локалізації вітчизняних продуктів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes Ukraine.

"Ми створили в Україні маржинальність у 25%. Це найвищий показник у світі, і він дозволяє українським компаніям заробляти більше та реінвестувати в розвиток", – повідомив міністр.

Він пояснив, що висока маржинальність дозволить зробити прорив у локалізації вітчизняних продуктів.

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При цьому, середня маржинальність компаній, які займаються технологіями в країнах НАТО, становить близько 17%. У країнах Європейського Союзу – 15%, зазначив Федоров.

За його словами, в Україні вдалося усунути багато непотрібних регуляцій, і сьогодні, ймовірно, в країні "найкраще регуляторне середовище для запуску стартапів у сфері технологій оборони".