"Київстар" увійшов до ТОП-50 найкращих роботодавців України і здобув перемогу в індустрії Телеком

Компанія "Київстар" здобула визнання як один із найкращих роботодавців України, увійшовши до рейтингу ТОП-50 за версією видання NV у партнерстві з Odgers Berndtson Україна. Компанія стала переможцем в індустрії Телекомунікації та була відзначена у трьох додаткових номінаціях рейтингу.

Окрім загального рейтингу, Київстар здобув першість ще у трьох окремих номінаціях: "Підтримка ветеранів і їхніх родин", "Матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу" та "Підтримка добробуту співробітників".

"Ми дякуємо організаторам за високу оцінку нашої роботи. Насправді, ця відзнака означає, що навіть у найскладніші часи Київстар залишається справжньою родиною. З початку повномасштабного вторгнення наші співробітники демонструють неймовірну стійкість та відданість справі, забезпечуючи зв’язок в надважких умовах, попри обстріли та блекаути, – коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар. – Наш обов'язок – забезпечити їм надійний тил, щоб кожен міг зосередитися на виконанні своєї роботи, знаючи, що про нього подбають. Ми пишаємося тим, що змогли не лише зберегти, але й посилити програми підтримки нашої команди – від ветеранів до тих співробітників, які щодня забезпечують зв'язком мільйони українців. Це визнання – заслуга кожного члена нашої команди".

Рейтинг найкращих роботодавців – спільний проєкт NV і міжнародної компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на пошуку та оцінці керівників вищого рівня. У дослідженні взяли участь 152 найбільші компанії України, відібрані за критеріями виручки та кількості працівників.

Церемонія нагородження відбулася 2 жовтня 2024 року під час форуму "Бізнес і війна – Діалоги про майбутнє", де представники бізнесу та влади обговорювали найбільш актуальні виклики підприємництва в умовах війни.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США.

Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.