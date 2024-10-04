Всі розділи
Укр / Рус

У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".

Деталі: Причину загоряння не називають. 

Реклама:

Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.  

 

На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.

Реклама:

Передісторія:

Українська правда.

Реклама:
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті