У Пермському краї РФ вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів

Уночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів – вогонь охопив ємності з паливом.

Джерело: МНС РФ у Telegram

Дослівно МНС: "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом".

Деталі: Причину загоряння не називають.

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Повідомляють, що пожежу локалізували, триває гасіння.

На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

МНС РФ запевняє, що постраждалих немає.

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Передісторія:

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Українська правда.