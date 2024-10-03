У Мінфіні думають, як розтягнути разові $50 млрд від доходів на заморожені кошти РФ

Міністерство фінансів України роздумує над тим, як найефективніше розтягнути в часі анонсоване до 2025 року фінансування міжнародних партнерів у розмірі $50 млрд за рахунок доходів на заморожені російські активи, оскільки це джерело доходів є разовим.

Про це повідомив міністр Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-"Україна".

"Є взаємовиключні завдання: як знайти кошти на відновлення, як розтягнути ці кошти, обмежені, 50 мільярдів, які є разовою акцією - їх більше не можна буде повторити - на трирічну перспективу, як мінімум", - сказав він в кулуарах форуму "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

Марченко нагадав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік закладено зовнішнє фінансування $38,4 млрд.

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"У нас наразі потреба $38 млрд, і у 2026-му дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо (над найкращим варіантом використання $50 млрд)", - додав глава Мінфіну.

Виступаючи на форумі, Марченко наголосив, що закладені в проєкті держбюджету-2025 $38,4 млрд – "це не даність", а необхідність виконання реформ. За його словами, попри заяву Євросоюзу про виділення 35 млрд євро Україні в межах заявленого G7 механізму використання доходів на заморожені російські активи, необхідно буде ще виконати значну роботу, щоб закріпити ці безумовно важливі політичні запевнення на папері.

Нагадаємо:

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У липні у Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.