IT Ukraine про бронювання айтішників: непрогнозованість, але динаміка трохи покращилася

В Україні в ІТ-галузі в середньому 2% заброньованих спеціалістів, причому динаміка трохи покращилася завдяки програмі "єБронювання".

Про це повідомила виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в інтерв'ю ЕП.

"Процеси, які раніше займали півтора місяця, зараз можуть займати 15-20 хвилин", - розповіла Марія Шевчук.

Вона також зазначила, що ознайомилась з дослідженням, яке стосується всіх галузей, зокрема ІТ.

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"Якщо буде мобілізовано 15% спеціалістів компанії, то почнуться незворотні процеси. Якщо йти за абсолютними цифрами цього дослідження, то має бути 85% заброньовано. Це неможливо, але і 1-2% – це непрогнозованість, це впливає на замовлення. Замовники хочуть розуміти, що протягом певного часу спеціаліст працюватиме", - наголосила директорка асоціації IT Ukraine.

Читайте детальніше: Підвищення податків, падіння продажів, мобілізація та пошук роботи. Інтервʼю керівниці асоціації IT Ukraine

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