Всі розділи
Укр / Рус

IT Ukraine про бронювання айтішників: непрогнозованість, але динаміка трохи покращилася

Четвер, 3 жовтня 2024, 15:38 - Віктор Волокіта

В Україні в ІТ-галузі в середньому 2% заброньованих спеціалістів, причому динаміка трохи покращилася завдяки програмі "єБронювання".

Про це повідомила виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в інтерв'ю ЕП.

"Процеси, які раніше займали півтора місяця, зараз можуть займати 15-20 хвилин", - розповіла Марія Шевчук.

Вона також зазначила, що ознайомилась з дослідженням, яке стосується всіх галузей, зокрема ІТ. 

Реклама:

"Якщо буде мобілізовано 15% спеціалістів компанії, то почнуться незворотні процеси. Якщо йти за абсолютними цифрами цього дослідження, то має бути 85% заброньовано. Це неможливо, але і 1-2% – це непрогнозованість, це впливає на замовлення. Замовники хочуть розуміти, що протягом певного часу спеціаліст працюватиме", - наголосила директорка асоціації IT Ukraine.

Читайте детальніше: Підвищення податків, падіння продажів, мобілізація та пошук роботи. Інтервʼю керівниці асоціації IT Ukraine

Або дивіться відеоінтерв'ю на каналі "Економічної правди".

Реклама:

ІТ бронювання
Реклама:
Матеріали за темою
Кібербезпека для бізнесу. Як захиститися від помилок співробітників? 2 жовтня 2024, 13:32
В Росії хочуть запустити "православний месенджер" "Зосима" 24 вересня 2024, 14:13
Росія продовжує заробляти на софті для бізнесу в Україні. Чим це загрожує? 11 вересня 2024, 13:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті