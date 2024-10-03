Фонд гарантування продає мегапул активів чотирьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на торги 16 жовтня 2024 року міжгалузевий мегапул активів чотирьох банків, що ліквідуються, зі стартовою ціною 109,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"16 жовтня 2024 року в системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу мегапулу, сформованого з активів АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ", що ліквідуються Фондом гарантування вкладів", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що активи, включені до лоту, об'єднані за міжгалузевим принципом. Боржники провадять діяльність у різних галузях економіки, зокрема в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, а також у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Реклама:

До лоту включено права вимоги та майнові права за кредитними договорами з юридичними та фізичними особами, а також дебіторську заборгованість.

У Фонді розповіли, що у заставі за кредитами – житлова та комерційна нерухомість, земельні ділянки, обладнання, транспорт та інше майно. Серед застави – п'ятикімнатна квартира в центрі Києва, нерухомість у Кривому Розі, Мукачеві та Широківському районі Дніпропетровської області.

Торги проходитимуть за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна лота – 109,4 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо:

У "Златобанку" припинено виплати гарантованого відшкодування вкладникам та завершено ліквідаційну процедуру.