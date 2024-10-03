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Виробник дронів звинувачує ТЦК у викраденні головного інженера за тиждень до бронювання

Четвер, 3 жовтня 2024, 13:24 - Артур Крижний

Українська компанія Ptashka Drones заявляє, що її головного інженера з розробки систем протидії БпЛА викрали дорогою до роботи й доставили в ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи", - йдеться у повідомленні.

До критичності та бронювання працівника залишилось менше ніж тиждень, стверджує розробник систем БпЛА.

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Згідно з постом, інженер офіційно працевлаштований, а компанія має довідки про цивільноправові зобов'язання перед військовими частинами й незавершені контракти на постачання ударних дронів.

ВПК війна
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Економічна правда
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