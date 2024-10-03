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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 

Четвер, 3 жовтня 2024, 11:38 - Олексій Артемчук

Станом на 3 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 3 копійки, євро - не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро – 45,71 грн (на 2 жовтня долар - 41,24 грн, євро – 45,71 грн). 

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 – 41,50 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,86 – 46,10 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 2 жовтня – 41,00 - 41,55 грн);
  • Євро – 45,50 - 46,10 грн (курс на 2 жовтня – 45,80 - 46,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,00 - 41,44 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

курс валют долар євро
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