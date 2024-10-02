Росія здійснила 25 масованих атак на енергетику України за два роки
З вересня 2022 до вересня 2024 року Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України.
Про це йдеться у дослідженні DiXi Group.
У 2022 році зафіксовано 11 масованих ударів, у 2023 – пʼять, у 2024 – девʼять. Загалом агресор випустив по Україні понад 1400 ракет різних типів та 500 ударних БПЛА.
Серед ракет РФ найбільше застосовувала крилаті ракети – близько 1200 одиниць, з яких три чверті було збито українською ППО.
Українські сили оборони знищили близько половини керованих авіаційних ракет, тоді як зенітні та балістичні ракети зазвичай досягали своїх цілей.
Водночас українські захисники ліквідували близько 90% дронів РФ. Пікові показники зафіксовані в серпні 2024 року, коли однією хвилею було випущено 109 БПЛА, з яких 99 знищено.