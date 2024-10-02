Росія здійснила 25 масованих атак на енергетику України за два роки

З вересня 2022 до вересня 2024 року Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України.

Про це йдеться у дослідженні DiXi Group.

У 2022 році зафіксовано 11 масованих ударів, у 2023 – пʼять, у 2024 – девʼять. Загалом агресор випустив по Україні понад 1400 ракет різних типів та 500 ударних БПЛА.

Серед ракет РФ найбільше застосовувала крилаті ракети – близько 1200 одиниць, з яких три чверті було збито українською ППО.

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Українські сили оборони знищили близько половини керованих авіаційних ракет, тоді як зенітні та балістичні ракети зазвичай досягали своїх цілей.

Водночас українські захисники ліквідували близько 90% дронів РФ. Пікові показники зафіксовані в серпні 2024 року, коли однією хвилею було випущено 109 БПЛА, з яких 99 знищено.