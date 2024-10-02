Ringostat випустив кросплатформний застосунок для зв’язку компаній під час блекаутів

Український бізнес отримав кросплатформовий додаток для телефонії та комунікацій Ringostat, який допоможе залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії.

Про це йдеться у релізі Netpeak Group.

Застосунок об'єднує функції телефонії, месенджерів, чатів та інтеграцію з CRM. Співробітники можуть працювати віддалено, безперешкодно перемикаючись між девайсами, зберігаючи доступ до важливої інформації про клієнтів.

За словами Олександра Максименюка, засновника Ringostat, це перший в Україні кросплатформовий додаток для бізнес-телефонії, який відповідає стандартам безпеки та конфіденційності.

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Як це працює?

Об'єднує дзвінки та повідомлення з різних месенджерів та чатів на сайті, дозволяючи швидко телефонувати та приймати виклики, переадресовувати дзвінки на колег та зберігати контакти.

Працю під час відключень світла, економлячи заряд батареї та використовуючи мобільний інтернет.

Інтеграція з CRM дозволяє бачити ім’я клієнта під час дзвінка, отримувати інформацію про покупця та переглядати деталі угод в CRM-системі.

Підтримує роботу з будь-якого місця, об'єднуючи дзвінки офісних і віддалених працівників в єдину телефонну мережу.

Статистика збирається про дзвінки та листування усіх менеджерів, що допомагає керівникам контролювати ефективність роботи команди.

Рішення буде корисним для компаній у сферах логістики, нерухомості, страхування та інших галузях, де важлива безперервна комунікація. Застосунок доступний на iOS, Android, Windows та macOS.

Нагадаємо:

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Платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat закінчила тестування штучного інтелекту, вбудованого в віртуальну АТС, та стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом.