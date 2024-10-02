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Ringostat випустив кросплатформний застосунок для зв’язку компаній під час блекаутів

Середа, 2 жовтня 2024, 15:27 - Ігор Пилипів

Український бізнес отримав кросплатформовий додаток для телефонії та комунікацій Ringostat, який допоможе залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії.

Про це йдеться у релізі Netpeak Group.

Застосунок об'єднує функції телефонії, месенджерів, чатів та інтеграцію з CRM. Співробітники можуть працювати віддалено, безперешкодно перемикаючись між девайсами, зберігаючи доступ до важливої інформації про клієнтів.

За словами Олександра Максименюка, засновника Ringostat, це перший в Україні кросплатформовий додаток для бізнес-телефонії, який відповідає стандартам безпеки та конфіденційності.

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Як це працює?

  • Об'єднує дзвінки та повідомлення з різних месенджерів та чатів на сайті, дозволяючи швидко телефонувати та приймати виклики, переадресовувати дзвінки на колег та зберігати контакти.
  • Працю під час відключень світла, економлячи заряд батареї та використовуючи мобільний інтернет.
  • Інтеграція з CRM дозволяє бачити ім’я клієнта під час дзвінка, отримувати інформацію про покупця та переглядати деталі угод в CRM-системі.
  • Підтримує роботу з будь-якого місця, об'єднуючи дзвінки офісних і віддалених працівників в єдину телефонну мережу. 
  • Статистика збирається про дзвінки та листування усіх менеджерів, що допомагає керівникам контролювати ефективність роботи команди.

Рішення буде корисним для компаній у сферах логістики, нерухомості, страхування та інших галузях, де важлива безперервна комунікація. Застосунок доступний на iOS, Android, Windows та macOS.

Нагадаємо:

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Платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat закінчила тестування штучного інтелекту, вбудованого в віртуальну АТС, та стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом.

технології компанії телеком
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Економічна правда
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