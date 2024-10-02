Євросоюз розпочав кампанію "Разом навчаємося і зростаємо" про підтримку освіти та молоді України

27 вересня 2024 року стартувала Всеукраїнська комунікаційна кампанія "Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє", що інформуватиме про підтримку Європейським Союзом української освіти та молодіжної сфери під час війни

Старт кампанії відбувся 26-29 вересня 2024 року в межах фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ, де працював організований ЄС Освітній простір "Разом навчаємося і зростаємо".

У тематичних наметах "Простір можливостей" та "Лекторіум" проєкти, фінансовані ЄС, представили свої програми й здобутки, відбулися дискусії, лекції, консультації, інтерактивні заходи та музичні перформанси.

Підлітки знайомилися з інноваційним проєктом "Колайдер" про технології, освіту, попкультуру та історію, а охочі змагалися у призових вікторинах від проєктів "Євроквіз" та "Посли європейської молоді".

За чотири дні роботи Освітнього простору його відвідали близько 14 000 дітей та дорослих.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну завдало відчутного удару по системі освіти. Понад 2 800 навчальних закладів були пошкоджені або зруйновані, і ця загроза зберігається й для інших освітніх установ.

Повітряні тривоги та атаки на енергетичну інфраструктуру кардинально змінили умови навчання по всій Україні - більше 5 мільйонів школярів, студентів та викладачів повністю або частково перейшли у онлайн формат навчання, а деякі освітні програми на певний час призупинені.

Проте саме в цих умовах спроможність держави й освітян забезпечити якісну освіту дітей та молоді є критично важливою, адже йдеться про майбутнє нації, про тих, хто працюватиме на відбудову та модернізацію України.

Тому вже на початку широкомасштабної війни ЄС ухвалив низку рішень, що дозволяють ефективно мінімізувати розрив в освіті, застосувавши комплексний підхід до підтримки українських учнів та студентів – як тих, хто навчається в Україні, так і тих, хто змушений шукати притулку у країнах-членах ЄС.

Тому до традиційних напрямків підтримки - і як першочерговий в умовах війни - було додано створення безпечного освітнього простору дітей в Україні та підтримка закладів освіти, що постраждали від війни або мають стратегічне значення, як, наприклад, система профтехосвіти та перепідготовки кадрів, необхідних для відбудови України.

Велика увага в програмах ЄС воєнного часу приділяється також психологічній підтримці учнів, студентів, педагогів, опікунів та підвищенню обізнаності стосовно безпечної поведінки, зокрема, мінної небезпеки. Низка проєктів, фінансованих Європейським Союзом, спрямована на професійну підтримку молодих ветеранів, а також на посилення ролі молоді в об’єднаних громадах.

Разом з освітнім напрямком, ЄС приділяє увагу створенню безпечних умов для навчання – суттєві кошти скеровано на ремонт навчальних закладів, організацію укриттів, забезпечення генераторами, шкільними автобусами.

Водночас учні та студенти можуть користуватися освітніми платформами, створеними за підтримки ЄС, отримують від європейських партнерів підручники, навчальне обладнання, сучасну техніку для навчання та практики.

Пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова:

"В Україні триває війна, яка кардинально змінила життя мільйонів дорослих, але найбільш вразливим є саме молоде покоління, позбавлене нормальних умов для навчання й розвитку. Тому ми вважаємо критично важливим зробити все від нас залежне, аби створити для школярів, студентів, педагогів безпечний освітній простір та надати методичну, технічну, психологічну допомогу. Неприпустимо, щоб українські діти, які змушені вчитися під загрозою обстрілів та блекаутів, далеко від рідної школи, місяцями не сідаючи за парти, переживаючи психологічний тиск обставин, втрачали дорогоцінний час і якість освіти. Вони демонструють надзвичайну мужність і заслуговують на всебічну підтримку. Саме вони завтра розбудовуватимуть європейську Україну. І ця комунікаційна кампанія - не тільки про результати нашої роботи, а й про можливості, якими можуть скористатися молоді українці. Адже допомагаючи українським дітям та молоді, Європейський Союз не просто виконує гуманітарну місію, а й інвестує у наше спільне майбутнє".

Всеукраїнська комунікаційна кампанія "Разом навчаємося і зростаємо" триватиме до січня 2025 року і охопить всі регіони України, де відбудуться численні інформаційно-просвітницькі заходи, експертні дискусії, зустрічі з представниками та бенефіціарами програм та проєктів ЄС, престури.

Інформаційні партнери кампанії: канали 1+1, ICTV, Еспресо, видання "Українська правда. Життя".

Електронну версію медіакіта можна завантажити за посиланням.

Додаткова інформація про підтримку ЄС сфери освіти України та української молоді: eu4ukraine.eu.

Щоб дізнатися більше про заходи в межах всеукраїнської комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо" стежте за сторінками Представництва ЄС в Україні у Facebook, Instagram та Twitter/X.