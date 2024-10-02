Новий шлях постачання газу в Україну: в грецькому Александруполісі запрацював термінал СПГ

У Александруполісі розпочалась комерційна експлуатація термінала скрапленого природного газу (СПГ), що утворює новий енергетичний центр як для центральної, так і південно-східної Європи.

Про це повідомляє пресслужба Gastrade.

Плавуче сховище та регазифікаційна установка FSRU покинула суднобудівний завод Seatrium 26 листопада та прибула до вод Фракійського моря 17 грудня 2023, де була закріплена на своєму постійному місці.

Після успішного завершення всіх випробувань та отримання Операційного дозволу від Міністерства енергетики та довкілля цього літа, проєкт було підготовлено до експлуатації, що дозволило офіційно розпочати його комерційне використання.

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Термінал СПГ в Александруполісі має підводний та наземний газопровід, який з’єднує FSRU з Національною системою передачі природного газу (NNGTS), через яку він постачатиметься до Греції, Болгарії, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Молдови та України, а також до Угорщини та Словаччини на заході.

У проєкті вже беруть участь 14 грецьких та міжнародних компаній, які забронювали майже всю потужність терміналу до 2030 року.

"Одночасно початок комерційної експлуатації проєкту означає посилення ініціативи "Вертикальний коридор", значно зміцнюючи її динаміку з метою створення хабу торгівлі природним газом у Південно-Східній і Центральній Європі", - зазначили в Gastrade.

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