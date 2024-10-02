Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 

Станом на 2 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 3 копійок, євро - впав на 44 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,24 грн, євро – 45,71 грн (на 1 жовтня долар - 41,21 грн, євро – 46,15 грн).

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,50 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,00 – 46,20 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 1 жовтня – 41,00 - 41,55 грн);

Євро – 45,70 - 46,35 грн (курс на 1 жовтня – 45,80 - 46,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,47 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.