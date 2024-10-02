АРМА отримало в управління лінію з виробництва сигарет

Заарештоване обладнання одеського підприємства "Оріон Тобакко" віддадуть під зовнішнє управління.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва передав до управління Нацагентства з менеджменту активів (АРМА) лінію з виробництва сигарет, заарештовану після обшуків на заводі Оріон Тобакко в Одеській області.

Наприкінці липня 2022 року детективи БЕБ встановили, що підприємство, маючи офіційне виробництво тютюнових виробів, ймовірно, паралельно займалося виготовленням та продажем сигарет з підробленими марками акцизного податку.

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Під час обшуків детективи вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування тютюнових виробів, а також понад 1,2 млн пачок сигарет. Орієнтовна вартість – 70 млн грн.

У травні-червні 2024 року виробничу лінію вилучили й заарештували, а тепер – передали до АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 199 (підробка акцизних марок), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних марок) Кримінального кодексу України.

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БЕБ вказує, що сигаретний завод належить "відомому підсанкційному одеському контрабандисту".