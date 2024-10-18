Україні додатково виділять кошти на розмінування

Під час Конференції з питань протимінної діяльності в Україні–2024 (UMAC-2024) країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Рік тому разом з партнерами ми зустрічалися на форумі з розмінування у хорватському Загребі. Тоді у нас було 18 операторів, приблизно 3 тисячі саперів і 32 машини для розмінування. На сьогодні сертифіковано 58 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тисяч, а в полях працює 98 машин для розмінування", - зазначила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко. Video

Зокрема, Люксембург виділив 13 млн доларів, Норвегія – 20 млн доларів, Нідерланди – 10,8 млн доларів, Канада – 24,5 млн доларів.

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Латвія надасть понад 270 тисяч євро, які отримає міжнародна організація HALO Trust, фахівці якої працюють над розмінуванням земель в кількох областях України, що зазнали впливу бойових дій.

Швейцарія, яка є господаркою UMAC-2024, оголосила про виділення 30 млн швейцарських франків на один із проєктів Швейцарського фонду з протимінної діяльності.

Крім того, Швейцарія та Велика Британія профінансують тримісячний пілотний проєкт у Харківській області, який використовуватиме технології Palantir для визначення пріоритетних ділянок розмінування на основі аналізу великих даних.

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Загальний внесок партнерів у гуманітарне розмінування з 2022 року становить 1 мільярд 70 мільйонів доларів США.

Підсумковий документ із зобов'язанням підтримки гуманітарного розмінування в Україні підписали 42 країни. Один з його ключових пунктів — протимінна діяльність має залишатися в міжнародному порядку денному.