Ефективним ударом по економіці РФ стане зниження ціни на нафту - експрем'єр Росії

Зниження цін на нафту до 40 доларів за барель протягом року призвело б до нестачі фінансів для ведення Росією війни проти України.

Про це на панелі "Стан російської економіки після 2022 року та наслідки для енергетичних ринків" в межах Варшавського безпекового форуму сказав колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, повідомляє Укрінформ.

"Європі вдалося прожити взагалі без російського газу. Повністю. І зараз Путін не знає, що робити з природним газом. Це дуже велика проблема. Минулого року "Газпром" отримав збиток у 7 млрд доларів США, тоді як протягом попередніх 25 років був абсолютно прибутковим. З величезним прибутком 15 млрд доларів США на рік після сплати всіх податків. І зараз "Газпром" у складній ситуації", - сказав Касьянов.

Він додав, що доходи від експорту нафти та газу становили у 2021 році 45, майже 50%, доходів федерального бюджету, зараз набагато нижче - 30%.

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Касьянов вважає, що зниження світової ціни на нафту матиме більш негативний вплив на російську економіку, аніж західні санкції, та призведе до нестачі фінансів на ведення війни.

"Якщо одночасно спрацьовують два чинники: необхідність подальшого збільшення військових витрат і зменшення доходів, як наслідок зниження ціни на барель нафти до 40 доларів, це означатиме, що всього один рік, до кінця 2025 року, у них не залишиться ресурсу", - сказав Касьянов.

За його словами, якщо військові витрати складуть 15% ВВП, це буде катастрофою для Росії.

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Колишній очільник російського уряду закликав Захід подвоїти підтримку України, аби війна закінчилася протягом року.

"Захід має зробити абсолютно принципове оголошення рішення про те, що Україна має перемогти протягом одного року. Як цього досягти? Збільшити підтримку України, подвоїти підтримку України, подвоїти військову і фінансову підтримку… Немає інтелектуального способу врегулювання війни. Боріться до кінця. Для цього Україна має можливості, хоробрість, ресурс, досвід. Ви повинні подвоїти це, і тоді ви зможете вирішити всі енергетичні проблеми з новою Росією", - сказав Касьянов.

Нагадаємо:

Доходи Росії від нафти впали до найнижчого рівня за вісім місяців.