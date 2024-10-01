В Україні від системи "Шлях" відключили нових порушників

В Україні від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Серед порушників – чотири ФОП:

ФОП Андрєєв Тарас Андрійович

ФОП Денисенко Роман Олександрович

ФОП Копча Іван Іванович

ФОП Савсюк Федір Федорович

Також від системи на три місяці відключили дві компанії — ТОВ "Евакуація Людей" (у 2024 року змінило назву на ТОВ "Шаттл Логістик") і ТОВ "Логістик смарт авто".

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"Перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправлення військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року.

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У вересні 2024 року від системи "Шлях" відключили ще 16 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.