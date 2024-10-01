На Хмельниччині створили новий індустріальний парк

У Волочиську, Хмельницької області, з'явиться новий індустріальний парк "Ф’ЮЧЕ ІНДАСТРІ ХАБ".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ініціатор створення парку ТОВ "ВІННЕР ІНВЕСТ КАПІТАЛ". Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить близько 1 мільярда гривень, з яких 113 мільйонів — власні кошти компанії. Проєкт сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як перероблення харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

"Індустріальні парки — це ключова складова програми "Зроблено в Україні". Вони забезпечують не лише створення нових робочих місць, а й розвиток регіонів та залучення інвестицій. Це сприяє переходу України до переробної економіки", — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

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В повідомленні нагадують, що до Реєстру індустріальних парків вже включено 93 об'єкти. У бюджеті на 2024 рік на підтримку програми закладено 1 мільярд гривень.

Нагадаємо:

"Калуш Продакшен" включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

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