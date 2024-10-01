Потік російської нафти досяг максимуму з червня

Російські постачання сирої нафти відновилися до максимуму за три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Щотижневі вантажоперевезення зросли приблизно на 850 000 барелів на день, до найвищого рівня з кінця червня.

Чотиритижневі середні обсяги нафти, які є менш мінливими, піднялися до 3,26 мільйона барелів на день, що на 160 000 більше, ніж у попередній період.

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Збільшення відвантажень було частково нівельовано черговим падінням середньотижневих цін на російську нафту, що відвантажується із західних портів, які впали більш ніж на 1 долар за барель.

Середній рівень перероблення нафти в Росії за перші 25 днів вересня впав до 5,28 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з червня, на тлі сезонного ремонту на нафтопереробних заводах країни.

Загалом 35 танкерів завантажили 26,17 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 29 вересня, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Обсяг збільшився з 20,23 мільйона барелів на 27 судах минулого тижня.

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Валова вартість російського експорту сирої нафти зросла до 1,68 мільярда доларів за сім днів до 29 вересня з 1,29 мільярда доларів за період до 22 вересня. Збільшення тижневих потоків було частково компенсовано падінням середньотижневих цін на основні російські нафти.

Вартість експорту в балтійських портах знизилася щотижня приблизно на 1,20 долара за барель, тоді як постачання з Чорного моря впали приблизно на 1,40 долара за барель. Ціни з доставкою в Індії впали приблизно на 1,20 долара за барель.