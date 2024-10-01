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Укр / Рус

У "Дії" зʼявилася нова облігація "Вовчанськ"

Вівторок, 1 жовтня 2024, 14:26 - Артур Крижний

У застосунку "Дія" стали доступні облігації під назвою "Вовчанськ".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ставка за цим видом облігацій встановлена від 15%, а виплати за ними відбудуться 1 жовтня 2025 року.

"Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зазначив Федоров.

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Економічна правда
Укр / Рус
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