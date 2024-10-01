У російського мільярдера Шелкова відсудили частину активів в Україні

Шелков РБК

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до російського мільярдера Михайла Шелкова, стягнувши в дохід держави частину його активів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Вищий антикорупційний суд 30 вересня 2024 року прийняв рішення про часткове задоволення позовної заяви Міністерства юстиції України до Шелкова М.Є., ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - розповіли в міністерстві.

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію стягнення активів у дохід держави до Шелкова, ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" та стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних Шелкову компаній-нерезидентів до ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько 29 млн дол США та майже 7 млн грн.

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Водночас, ВАКС відмовив у стягненні в дохід держави заблокованих коштів ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" на банківських рахунках.

Шелков - російський мільярдер, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

Нагадаємо:

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Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх Шелков створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії.