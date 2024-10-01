В НБУ пояснили, чому в Україні падає частка проблемних кредитів

В Україні частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%, що на 0,8 в. п. нижче показника станом на 1 серпня 2024 року та на 4,2 в.п. – показника станом на початок року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, ключові чинники скорочення частки NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.

"Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 415 млн грн за місяць та на 5,8 млрд грн з початку року, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року", - зазначили в НБУ.

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Нагадаємо:

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).