Україна підписала перший договір про розмінування агроземель з родичем ексдепутата

Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з ТОВ "Українські сервіси розмінування" про надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення на 4,85 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Підприємство розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.

"Завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень. Фермер отримає повну компенсацію вартості розмінування від держави. Загалом в системі Prozorro відбулося вже 11 подібних аукціонів", — сказала Юлія Свириденко.

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Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому складається із 12 ділянок різного рівня складності. На них зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї. Шевченкове в перший рік війни фактично знаходилося на лінії фронту.

Загалом в системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6 690 га. Наступні девʼять аукціонів заплановані на 1 жовтня.

Бенефіціаром ТОВ "Українські сервіси розмінування" є громадянка США Любов Єфімова. За даними LIGA.net, це мати колишнього нардепа від БПП Максима Єфімова.

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Нагадаємо:

Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес.